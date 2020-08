Sondaggi, Alessandra Ghisleri: "Giorgia Meloni può crescere ancora, ecco la forza di Fratelli d'Italia"

06 agosto 2020 a

Giorgia Meloni inarrestabile. Per Alessandra Ghisleri la crescita della leader di Fratelli d'Italia non è da sottovalutare. "FdI non deve cambiare nella sua marcia nella raccolta dei consensi - ha spiegato la direttrice di Euromedia Research a L'Aria Che Tira su La7 -, hanno sempre preso innesti dal territorio e mai dall'alto, questa è la loro forza". I sondaggi infatti vedono la Lega perdere punti percentuali a favore dell'alleata di centrodestra.

Il motivo? "Salvini si è dimostrato meno lineare mentre la Meloni ha mantenuto la sua coerenza". Non solo, perché la sondaggista parla anche di "tanta carne al fuoco": "La Meloni è in campo con due importanti battaglie, le Marche e la Puglia". Tutti dati che confermano un'ascesa come poche e la stessa Ghisleri non esclude che il numero uno del Carroccio possa perdere ulteriori punti che vanno a finire dritti dritti nelle casse di Fratelli d'Italia.

