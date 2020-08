Gad Lerner contro Libero: "Ha superato se stesso, l'invasione non c'è". La prima pagina che lo fa sfrizionare

07 agosto 2020 a

Un'imprenditrice agricola di Lampedusa ci racconta che gli immigrati, oltre a molti altri animali, le hanno mangiato la bellezza di quattro cani. Ma a Gad Lerner non va bene. Il giornalista, ora in forza al Fatto Quotidiano, rilancia sui social la prima pagina di Libero di oggi e commenta con la consueta supponenza: "Oggi Libero ha superato se stesso". Dunque, si lancia in un'analisi che fa acqua da tutte le parti: "Ma la grottesca propaganda di un'invasione straniera che non c'è, viene usata come alibi dal governo per sottrarsi a programmare flussi migratori regolari. Sfido poi che i barchini approdano a #Lampedusa", conclude. Insomma, per Gad Lerner l'invasione ad opera degli immigrati da cui l'Italia è colpita in queste settimane è "grottesca propaganda", l'invasione "non c'è". Dunque accusa il governo di Giuseppe Conte, che dovrebbe programmare "flussi migratori regolari", ossia rendere ancor più semplice entrare in Italia. Benvenuti nel magico mondo di Gad Lerner...

