Guido Crosetto e Luca Telese, scontro sui furbetti del bonus: "Conosci i loro nomi?". Inps e privacy, vale tutto

10 agosto 2020 a

Guido Crosetto ci va giù pesante con quei “cialtroni” che “fanno pena”: ovviamente sta parlando dei cinque deputati che hanno incassato il bonus da 600 euro in quanto partite Iva. Ne avevano diritto perché la legge del governo presieduto da Giuseppe Conte era scritta con i piedi, non prevedendo un tetto, ma ciò non toglie che l’avidità di questi cinque personaggi è inqualificabile e ignobile, soprattutto in un momento storico così difficile per l’Italia a causa del coronavirus. Certo, non si può escludere a priori che almeno per qualcuno di loro si sia trattato di un errore, ma ciò non renderebbe meno grave quanto accaduto. “Cinque parlamentari si sono dimenticati che quei bonus dovevano servire per chi avesse perso il reddito a causa del Covid”, ha sottolineato Guido Crosetto, che però si pone anche il tema di come l’Inps tutela la privacy: “Non è che siccome sono parlamentari, vale tutto”. “E perché, conosci i loro nomi?”, è la provocazione di Luca Telese alla quale però il fondatore di Fdi non abbocca. Anzi, già in precedenza si era espresso a riguardo: “La privacy non si applica a chi è in politica? Non la penso così. Con la forza di chi ha lasciato poltrona e soldi e, da cittadino, si è chiaramente rifiutato di chiudere alcunché”.

