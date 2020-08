In Onda, Furio Colombo insulta Matteo Salvini: "Miserabile, al Papeete il peggio nella vita". Parenzo in estasi

11 agosto 2020 a

Riavvolgiamo il nastro fino a lunedì sera, 11 agosto, su La7 ecco In Onda, il programma rosso spinto condotto da David Parenzo e Luca Telese. Ospite in studio Furio Colombo, il giornalista ed ex deputato tra le fila del Pds prima e del Pd poi, insomma uno il cui curriculum non mente. E a In Onda si "celebra" l'anniversario del Papeete, ossia l'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini la scorsa estate che ha portato al governicchio giallorosso, il Conte-bis. E quando si dice che "si celebra" non si scherza, affatto: a Parenzo si illuminano gli occhi, quando ci ripensa. E idem a Colombo, che contro Salvini usa toni deprecabili. Parlando di quando fu suonato l'Inno nazionale al Papeete, con gran scandalo di intellettuali e sinistra, afferma: "Fu un evento miserabile, non può che essere ricordato come una delle pagine volgari della vita italiana e dalle vita di Salvini". Addirittura?

