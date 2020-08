Mario Monti e la poltronissima dall'Oms, Maria Giovanna Maglie: "L'uomo giusto al posto giusto". Durissima

12 agosto 2020 a

a

a

Maria Giovanna Maglie non le manda di certo a dire. Nel mirino della sua invettiva questa volta ci finisce Mario Monti. È di oggi, mercoledì 12 agosto, la notizia della nomina dell'ex premier alla presidenza della Commissione per la Salute e lo Sviluppo sostenibile, appena istituita dall'Oms Europa. Lo scopo? "Ripensare le priorità relative alle politiche da attuare alla luce della pandemia e formulare raccomandazioni circa gli investimenti e le riforme per migliorare la resilienza dei sistemi sanitari e di protezione sociale".

"La sua sola strategia? Ammazzarci": l'ira della Maglie contro Conte, il "killer" del nostro Paese

Eppure qualcosa stride e a notarlo è proprio la Maglie che su Twitter cinguetta: "Mi pare naturale che quei venduti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha coperto la Cina, ora diano incarico a Mario Monti di controllare la spesa sanitaria.E' quello che ci ha fatto tagliare la sanità per 8 miliardi. L'uomo giusto al posto giusto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.