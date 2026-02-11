Andrea Pucci, anche Mario Monti spiana la sinistra: "Deriva illiberale? No..."

"Io sono andato a guardarmi cosa succedeva al festival di Sanremo nel 2012-2013, quando il sottoscritto era il presidente del Consiglio. Io non sono mai intervenuto sul tema Sanremo, però ho riscoperto che Sanremo era intervenuta sul presidente del Consiglio. Come erano diversi i tempi...": Mario Monti lo ha detto in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commentando l'ultima polemica su Andrea Pucci a Sanremo.

L'ex premier, dunque, ha riletto quanto scrivevano all'epoca: "Rocco Papaleo, che era il conduttore, malgrado i suoi precedenti teatrali e cinematografici era molto emozionato, recitano le cronache di quel giorno, salì sul palco indossando un seriosissimo loden blu e dialogando con Gianni Morandi disse: 'In linea con il momento storico che stiamo vivendo volevo lanciare un messaggio di sobrietà, abbiamo un governo tecnico, sarò un conduttore tecnico. Se fossi venuto lo scorso anno, sarei venuto in vestaglia'. E Gianni Morandi commenta: 'Senti come si abbassa lo spread'. Effettivamente tempi diversi".