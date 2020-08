Coronavirus, la turista italiana a Pag, isola del contagio: "Coviddi qui non c'è". La giornalista del Tg1: "Ma vi rendete conto?"

15 agosto 2020 a

a

a

"Ragazze vi rendete conto di quello che dite?". Luogo: Pag, l'isola della movida selvaggia in Croazia da cui in settimana sono tornati in Italia 10 giovani turisti lombardi contagiati dal coronavirus. Protagonisti: la (allibita) giornalista del Tg1 e una ragazza, italiana, che con la mascherina sul viso assicura: "Non ce n'è Coviddi, non ce n'è Coviddi (testuale, Coviddi al posto di Covid, ndr)".

"Guardate il numero dei contagi e dei morti". Briatore, una scomoda verità?

E di fronte alle rimostranze dell'inviata del Tg1, la risposta è ancora più agghiacciante: "Ci rendiamo conto, ci rendiamo conto...". Tra un ballo a strettissimo contatto con sconosciuti e un drink, magari condiviso con amici o compagni di una notte, molti turisti italiani non sembrano in grado di comprendere il rischio di un comportamento così disinibito: "Quando torno a casa faccio il tampone - fa spallucce un altro giovane - e se son positivo penso che a 20 anni non mi ammazzo 'sto coronavirus".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.