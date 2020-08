Marco Travaglio, Dagospia si scatena: "Come passa il Ferragosto l'austero direttore?". Compagnia clamorosa

17 agosto 2020 a

"Come passa il Ferragosto l'austero Marco Travaglio?". Dagospia pone la domanda-trabocchetto, lasciando presagire cose turche. E in effetti, il direttore del Fatto quotidiano, fustigatore dei facili costumi e Savonarola per eccellenza del giornalismo italiano, nulla fa di male ma certo spiazza: insieme a Jerry Calà e Umberto Smaila, gli animatori della movida della Costa Smeralda (sì, quella tanto cara a Silvio Berlusconi).

Travaglio, microfono in mano, parla a un evento in compagnia dei due comici ex Gatti di Vicolo Miracoli e oggi apprezzati performer nei locali più esclusivi delle notti sarde. E tutto intorno, ovviamente, si scatena la festa. Il coronavirus, per una notte, può attendere.

