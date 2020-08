Annalisa Chirico, giacca militare e minigonna inguinale per demolire Conte: "Il governo proibisce il ballo? E io..."

21 agosto 2020 a

“Chi l’ha detto che vietando il ballo ci si contagia meno?”. Annalisa Chirico è contraria alla chiusura delle discoteche, soprattutto se metta in relazione al fatto che invece i porti continuano a rimanere aperti. La giornalista de Il Foglio esprime il suo dissenso in un video in cui gira scalza in casa, con un bicchiere di vino in mano e pronta a ballare con un outift particolare (sembra indossare una sorta di giacca militare): “Adesso in Italia funziona così, discoteche chiuse e porti aperti. Nelle ultime 72 ore la Guardia costiera ha soccorso 462 migranti in una Sicilia allo stremo. A Lampedusa l’hotspost è già stracolmo, ospita 1200 persone anziché 190 come previsto. Questa è l’accoglienza all’italiana, le condizioni sono disumane”. Se gli sbarchi continuano incontrollati e alimentano non solo le tensioni sociali, ma anche i rischi sanitari, i giovani invece vengono puniti dal governo: “Non si comprende perché la discoteca è proibita ma altre attività come i ristoranti o le feste private sono consentite. Va bene tutto tra mascherina e distanziamento, ma che senso ha vietare il ballo? Sembra di stare nella Kabul ai tempi dei talebani. E soprattutto che ipocrisia chiudere le discoteche e tenere aperti i porti”.

