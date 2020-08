Matteo Salvini denuncia Giuseppe Conte: "Favoreggiamento dell'immigrazione con l'aggravante del Covid"

21 agosto 2020 a

a

a

“Come Lega, con i nostri avvocati, stiamo preparando una denuncia all’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con l’aggravante del Covid e dei problemi sanitari”. Così Matteo Salvini ha alzato il livello dello scontro con l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte sul tema dei migranti. E lo ha fatto proprio in una giornata in cui si registrano altri sbarchi notturni a raffica: solo a Lampedusa sono arrivati altri 276 profughi nell’arco di otto ore, dopo i 250 raccolti nella giornata di ieri. In totale nell’hotspot dell’isola di sono 1400 migranti (su una capienza di 200): una situazione sempre più ingestibile ed esasperante, come confermato anche dal sindaco di Lampedusa, che ha scritto una lettera aperta a Conte: “Quanti ancora devono arrivare? Inaccettabile che la nostra isola sia abbandonata”. Ma le criticità sono anche da altre parti, come a Trapani, dove il sindaco Giacomo Tranchina si è opposto allo sbarco della nave usata per la quarantena degli immigrati: “Un gesto coraggioso - ha commentato Salvini - soprattutto perché il sindaco non ha esitato a polemizzare con il suo Pd che pretende di calpestare i territori. Il Viminale è in stato confusionale e il Pd si conferma nemico dei cittadini: non trasformeranno la Sicilia e tutta Italia nel campo profughi e nel lazzaretto d’Europa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.