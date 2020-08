Lorenzo Pregliasco, sondaggista di Youtrend, e l'Inter sconfitta dal Siviglia: "Quando ti riempi di juventini..."

22 agosto 2020 a

Anche nel cuore dei sondaggisti batte un cuore da tifoso. Lorenzo Pregliasco, il volto televisivo di YouTrend, nelle dita ha anche una buona dose di veleno (e autoironia). Su Twitter, a botta, calda decide di commentare la sconfitta dell'Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia.

Sconfitta amara per 3-2, perché arrivata a 15' dalla fine per un autogol di Lukaku e dopo molte recriminazioni. E Pregliasco che dice? "Quando ti riempi di juventini poi non stupirti che perdi le finali!". Più che una critica, uno sfotto al cubo visto che il sondaggista è anche un cuore juventino, deluso da tanti smacchi in Europa. Chissà se Antonio Conte e Beppe Marotta ci avranno pensato.

