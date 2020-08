Inter e Siviglia, la rissa tra Conte e Banega nella finale di Europa League: "Il parrucchino...", "Ti aspetto fuori"

21 agosto 2020 a

Clamoroso in Inter-Siviglia, finale (bellissima) di Europa League. L'argentino Banega (ex nerazzurro oggi leader degli andalusi) ha avuto un faccia a faccia durissimo con Antonio Conte, con sfottò sul "parrucchino" del tecnico interista. Al 16' i nerazzurri protestano reclamando un rigore per fallo di mano in area di Diego Carlos. Ne nasce un parapiglia davanti alla panchina di Conte. A quel punto arriva Banega che davanti al mister si tocca i capelli con la mano a mo' di sfottò. Gli animi si scaldano ulteriormente, si sfiora il contatto fisico e si sente anche un "ti aspetto dopo, fuori". L'arbitro ha riportato la calma in campo e in panchina non senza fatica.

