Silvio Berlusconi e Marta Fascina, il bacio "sotto gli occhi di Marina". La paparazzata più clamorosa

22 agosto 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi è stato fotografato dal settimanale Gente in crociera con la prima figlia Marina e la nuova compagna Marta Fascina. Una alla destra, l’altra alla sinistra: lo coccolano, lo fanno ridere, lo rilassano. D’altronde ormai il Cav è un uomo di 83 anni e quindi si gode la ritrovata tranquillità in questo equilibrio perfetto degli affetti. Il passato (ovvero Francesca Pascale) è sistemato, il futuro del leader di Forza Italia appare già scritto: tanta famiglia, poca politica dopo tanti anni passati in prima linea. Tra l’altro Berlusconi sembra in grande sintonia con la Fascina: “Con i capelli biondi raccolti morbidamente - si legge su Gente - e una sobria camicetta azzurra, senza ostentazione Marta conversa amabilmente a tavola. E si lascia perfino andare, sotto gli occhi di Marina, a qualche effusione con il Cavaliere. Dopo avergli passato la mano sul volto, si sbilancia con un bacio sulla spalla. Poi si apparta per scrivere il biglietto di auguri che accompagnerà il regalo per la festeggiata Marina (che ha compiuto 54 anni, ndr)”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.