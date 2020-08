Maria Elena Boschi paparazzata in bikini, la gita di piacere in barca con Berruti: obiettivo (molto) indiscreto

22 agosto 2020 a

a

a

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono già aggiudicati il titolo di coppia dell’estate, con buona pace dei Vip o presunti tali. Il settimanale Nuovo li ha beccati a largo dell’isola di Giglio, in provincia di Grosseto: i due sono in barca, l’onorevole di Italia Viva è in bikini e prende il sole sdraiata sulla schiena, mentre l’attore è il suo capitano al timone. Ormai i due non fanno più nulla per nascondersi, anzi è accesa la polemica su alcuni servizi fotografici delle riviste di gossip che sembrerebbero più posati che “rubati”. Ciò non cambia il fatto che la Boschi e Berruti abbiano deciso di vivere il loro sentimento alla luce del sole durante le vacanze d’agosto: in barca la passione prende il largo e la capogruppo si affida totalmente al suo fidanzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.