Immigrazione, Gianfranco Vissani a Stasera Italia: "Il Covid si può fermare, gli scafisti no. Sono come le mosche"

24 agosto 2020

Gianfranco Vissani fa sempre discutere quando è ospite in collegamento a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4. Si parla di immigrazione, che è il tema più caldo delle ultime ore insieme ovviamente all’emergenza coronavirus: due questioni che negli ultimi tempi si stanno intrecciando sempre di più, creando problemi sanitari oltre che sociali. Lo chef è ormai diventato un’icona della battaglia contro il governo giallorosso, che non ha intenzione di muovere un dito contro gli sbarchi incontrollati: anzi, il Viminale è passato alle minacce con Nello Musumeci, il governatore della Sicilia che ha deciso di chiudere tutti gli hotspot e i centri di accoglienza dell’isola con un’ordinanza che è già stata definita non valida dalla Lamorgese. “Abbiamo 1.200 contagi che non sono niente rispetto ai 3mila di Francia, Germania e Spagna - ha dichiarato Vissani - l’unica cosa che dobbiamo fare è tutelare i nostri cittadini. Il Covid si può fermare ma gli scafisti non si fermano, arrivano continuamente. Sono come le mosche”. Sullo stesso argomento è intervenuto anche Cesare Damiano, membro del Cda Inail: “È vero che la competenza è del Viminale e che le regioni non possono andare ciascuna per conto proprio, ma è altrettanto vero che noi non possiamo essere il luogo degli sbarchi con una deresponsabilizzazione dell’Europa”.

"Ordinanza senza valore". Sicilia invasa dai migranti, il Viminale la umilia

