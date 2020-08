Migranti, Luciana Lamorgese dice no allo sgombero degli hotspot: "Ordinanza Musumeci senza valore"

23 agosto 2020 a

a

a

Una ordinanza "senza nessun valore". Il Viminale risponde così al governatore della Sicilia Nello Musumeci, che ha disposto lo sgombero entro le 24 di lunedì di tutti i migranti ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza dell'Isola e che dovrebbero dunque venire trasferiti nelle strutture di altre regioni. La materia, fa sapere il Ministero guidato da Luciana Lamorgese, "è di competenza statale" , dunque l’ordinanza sarebbe carta straccia: "La gestione dei flussi migratori — spiegano dal Viminale - non è una materia di competenza delle regioni ma è disciplinata dalle leggi nazionali, quindi non si capisce come l’ordinanza di Musumeci possa funzionare". Nessuna polemica con Musumeci, assicurao le fonti del Ministero, "ma non è materia sua. Il governo è impegnato giorno e notte nella ricerca di soluzioni che servano ad allentare la pressione su Lampedusa e su tutta la Sicilia, ma non si capisce che effetti possa avere l’ordinanza disposta dal presidente della Regione".

"Ho fatto i complimenti a Musumeci - è stato invece il commento a caldo di Matteo Salvini, leader della Lega e soprattutto predecessore della Lamorgese come ministro degli Interni -, uomo libero". E anche Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ha difeso il governatore: "La chiusura degli hotspot decisa dal governatore Musumeci è la conseguenza inevitabile dell’irresponsabilità con cui il Viminale ha lasciato precipitare la situazione ignorando per mesi gli allarmi e gli appelli lanciati dalle autorità siciliane, anche dopo la moltiplicazione dei focolai epidemici. Se siamo arrivati a questo livello di scontro istituzionale, dunque, la colpa è unicamente del governo nazionale, prigioniero dell’ideologia dell’accoglienza e incapace anche di far sentire la sua voce in Europa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.