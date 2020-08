Marco Travaglio sfotte Conte: "Fantocci, batti lei". Clamorosa prima volta

24 agosto 2020 a

Colpo di scena, anche Marco Travaglio sa criticare Giuseppe Conte. Impensabile, visto che il direttore del Fatto quotidiano solo pochi giorni fa era stato protagonista di una intervista schienatissima al premier. Certo, pensare ad appunti e rimostranze politiche è fuorviante. La massima concessione di Travaglio è un bonario sfottò al congiuntivo sbagliato dell'avvocato di Foggia. "Non possiamo tollerare che arrivano dei migranti positivi e vadino in giro liberamente", era stato lo strafalcione del premier in pubblico. Commento sarcastico di Travaglio: "Fantocci, batti lei!". "Congiuntivite", sentenzia il direttore. Sempre meglio della miopia di molti commentatori.

"Non possiamo tollerare che i migranti…". Prego? Conte umilia la lingua italiana: peggio di Di Maio | Video

