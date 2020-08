Alessandra Moretti, tremenda gaffe al Tg4 in diretta: "Giustamente, come...". Ridicolizzata in pubblico

23 agosto 2020 a

a

a

Bastano pochi secondi ad Alessandra Moretti per entrare nella non così stretta cerchia di chi, nella maggioranza, ammazza l'italiano. L'europarlamentare del Pd, in collegamento con il Tg4, forse distratta dalla brezza marina che soffia alle sue spalle, incappa in uno sfondone fantozziano: "Che come dicete...". Prontamente accortasi dell'imperdonabile gaffe, si corregge subito: "Giustamente avete detto voi".

"Dalle piccole cose si capisce se uno è cretino". Feltri a valanga su Conte: coronavirus, basta un esempio

Ma queste cose, si sa, non sfuggono mai alla gogna del web, E così il brevissimo estratto viene girato al profilo Twitter @NonLeggerlo, sempre molto solerte nel mettere alla berlina il politico di turno. C'è da dire che la bella Moretti è in ottima compagnia, perché dall'indimenticabile "vairus" di Luigi Di Maio al Conte ammazza-congiuntivi ("Non possiamo tollerare che i migranti vadino..."), per finire con il Tridico show (quello degli "open deta") non passa settimana senza uno strafalcione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.