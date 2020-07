Io e Te, disastroso congiuntivo di Pierluigi Diaco: l'ex dirigente Rai lo massacra in pubblico, un altro caso

14 luglio 2020 a

a

a

Che scivolone per Pierluigi Diaco. Siamo all'ultima puntata di Io e Te, quella in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio. E nel corso dell'intervista a Corinne Clery il mitico conduttore è scivolato... sul congiuntivo. Di seguito la frase incriminata, un po' alla Luigi Di Maio: "Non trovare singolare che due persone che non si vedono da dieci anni risolvino una faccenda privata davanti alle telecamere?". Già, "risolvino". Un erroraccio che non è sfuggito a Mauro Mazza, ex direttore di Rai 1, che ha commentato l'accaduto con toni assai aspri su Twitter. Ricollegandosi a quanto detto da Diaco nell'intervista con Flavio Insinna di qualche giorno fa, in cui il conduttore di Io e Te quasi in lacrime si difendeva dagli attacchi dovuti a qualche suo eccesso in tv, Mazza ha cinguettato: "Il solito linciaggio mediatico. E anche un po' sintattico. Come batti lei di Fantozzi". Cala il sipario.

Io e Te, la confessione del marito di Mara Venier: "Io non volevo", Pierluigi Diaco Spiazzato

"L'inquietante caso di Pierluigi Diaco". Selvaggia Lucarelli ferocissima: "Questo povero conduttore...", devastante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.