Rita Dalla Chiesa, un ricordo commovente: "Non posso dimenticare il suo amore"

Riavvolge il nastro e ricorda l’uomo, e non solo il giornalista con un grande fiuto per la notizia. Rita Dalla Chiesa non riesce a dimenticare nemmeno per un istante la dolcezza e la grande umanità di Arrigo Levi, scomparso all’età di 94 anni. Il giornalismo italiano perde una delle firme più autorevoli. E su TvBlog Rita, amatissima dal pubblico, scrive una lettera per ricordarlo. “Mi mancano le conversazioni con lui”, scrive. "Credo che Arrigo sia stata una delle menti più libere del giornalismo italiano. Era un direttore ed un uomo che stimava e proteggeva enormemente le donne. Mi ricordo del suo amore infinito per la moglie Lina e per la sua redazione. Non posso non ricordare il fatto che lui veniva sempre a pranzo con noi al Palatino. Amava passare l’ora di pausa pranzando con la redazione, cosa che non è da tutti i direttori…”, conclude. La Dalla Chiesa, dopo due stagioni tra i saggi di ItaliaSi non farà più parte del programma. Infatti, da quest’anno, il format del sabato condotto da Marco Liorni vedrà i saggi a rotazione.

