Reazione a Catena, Marco Liorni compie gli anni? Rita Dalla Chiesa si salva in corner: "Ma oggi..."

Giovedì 6 luglio era il compleanno di Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, su Rai 1. E Liorni ha scelto Instagram per rivelare il regalo ricevuto in studio: gli auguri di trentadue spettatori virtuali che seguono la trasmissione via SkyPe. "Gli affacciati mi hanno fatto una sorpresa", ha spiegato Liorni, pubblicando poi la foto in cui si vedono, appunto gli spettatori sul ledwall dello studio Rai di Napoli dal quale va in onda Reazione a catena. Tutti e trentadue con un cartello con gli auguri di compleanno. Il post, per inciso, ha "sorpreso" Rita Dalla Chiesa, che ha commentato: "Ma oggi è il tuo compleanno? Auguri Marco, con tanto affetto". Insomma, la Dalla Chiesa si era scordata del compleanno, ma in suo soccorso è arrivato il post su Instagram.

