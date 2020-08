Vittorio Sgarbi contro la Lucarelli: "Inutile Selvaggia, attacchi Briatore per l'età? Ma se tu vivi nell'ignoranza".

25 agosto 2020 a

Vittorio Sgarbi attacca nuovamente Selvaggia Lucarelli con un video, per rispondere alle critiche della giornalista che lo ha definito: "a 68 anni suonati, ti ostini a voler fare la vita del ragazzo pur non avendo più né lo smalto né la lucidità per sostenere il ruolo del vivace aizzatore di folle". Tutto è nato in merito qualche giorno fa ad un articolo, sul Fatto, della Lucarelli che criticava Briatore e accennava all'età dell'imprenditore. Sgarbi così su Facebook ha ironizzato con lei, raccontando di aver, "incontrato ad Arbatax, in Sardegna, una giovane marinaia di 21 anni per la quale Selvaggia Lucarelli che di anni ne ha 46, non è, come per me, una ragazza, ma un’anziana".

E poi tornando sull'età di Briatore, sempre Sgarbi ha postato che, "d’altra parte, la differenza di anni tra la ragazza di Arbatax e la Lucarelli, è la stessa che c’è tra la giornalista e Briatore. Tutto è relativo, dunque". Infine, dopo la replica della Lucarelli e l'accenno all'età di Sgarbi, la replica via video del critico d'arte è stata esplosiva: "Piccola capra. Cara, inutile Selvaggia, vivi nell’ignoranza e te ne compiaci"", l'ha apostrofata nella lunga invettiva (dieci minuti) pubblicata su You Tube e postato su Twitter.

