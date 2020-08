Luigi Di Maio, la promessa dopo l'abbronzatura scurissima: "La prossima estate...", si prende in giro da solo

27 agosto 2020 a

Per una volta Luigi Di Maio è riuscito a risultare almeno simpatico. Dopo l’incontro istituzionale con il ministro degli Esteri cinese, le foto della sua abbronzatura “alla Carlo Conti” hanno fatto il giro della rete e suscitato grandissima ilarità. L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle non è risentito per le tante prese in giro più o meno pesanti che ha subito nelle ultime ore. O almeno così sembra, a giudicare dalla carrellata di immagini che ha condiviso in cui è stato inserito col suo faccione marrone al posto di personaggi famosi: “Ragazzi, prometto che la prossima estate metterò la crema 50 - ha scherzato Di Maio - e grazie per avermi reso questa giornata più leggera”. D’altronde non poteva che suscitare ilarità l’abbronzatura del ministro grillino, che al termine delle vacanze ha esibito una carnagione scurissima, diventando il protagonista assoluto di tweet, post e meme.

