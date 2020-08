Guido Bertolaso a In Onda: "Così ho preso il Covid", quello che nessuno ha avuto il coraggio di fare

29 agosto 2020 a

Guido Bertolaso è ospite di In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7. L’ex capo della Protezione Civile è tornato a parlare della sua esperienza diretta con il coronavirus, aggiungendo dettagli inediti su come lo ha contratto durante la collaborazione con la Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza. “È stata un’esperienza scioccante, drammatica - ha dichiarato - io sono un soggetto a rischio vista l’età che ho, quindi quando ho scoperto di aver contratto il Covid mi sono molto preoccupato. L’ho preso visitando un ospedale perché volevo capire meglio come allestire e gestire un reparto di terapia intensiva in un momento così drammatico”. Bertolaso ha quindi fatto una cosa che nessun altro ha avuto il coraggio di fare: “Ero andato a salutare medici e infermieri, a parlare con loro visto che nessuno andava per paura del contagio. L’ho contratto in quel momento, ma dovevo capire e poi non ho infettato nessuno e l’ospedale alla Fiera è stato realizzato nei tempi previsti”.

