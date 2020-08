Rocco Casalino al Grande Fratello, Marina La Rosa: "Parlavamo di omosessualità, lui negava. Non era pronto. Un giorno..."

30 agosto 2020 a

a

a

Su Rocco Casalino al Grande Fratello emergono sempre dettagli interessanti. A regalarli, stavolta, è Marina La Rosa, la "gatta morta siciliana" storica concorrente della prima (mitica) edizione del reality di Canale 5, all'epoca condotto da Daria Bignardi. Intervistata dal Fatto quotidiano, Marina ricorda di aver legato molto, appena entrata nella casa, con Francesca Piri e proprio con Rocco, che 20 anni dopo è diventato il potentissimo portavoce suggeritore del premier Giuseppe Conte.

Questa foto di Rocco Casalino? Bomba del re del gossip: "A chi lo ho sentito, il portavoce ha detto che...". Ora si capisce tutto

Una carriera politica fulminante, dopo anni passati a voler diventare giornalista a livello nazionale. "Con Rocco - spiega candida la La Rosa - parlavamo di omosessualità, lui sosteneva di non esserlo. Non era pronto". Niente male. Ma Casalino, come confermato da altri compagni di avventura, brillava per acutezza. "Era uno dei più intelligenti e simpatici - ricorda Marina -: una mattina prese in mano un vasetto di yogurt, mostrò l'etichetta e disse: 'Mangiatelo anche voi'. Noi abbiamo riso. Il giorno successivo hanno tolto i marchi da tutti i prodotti, e le sigarette venivano consegnate sfuse".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.