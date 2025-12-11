Affari Tuoi, occhio a Gaia e Alessia: il dettaglio non passato inosservato

Nuova puntata di Affari Tuoi. A giocare nella partita in onda giovedì 11 dicembre su Rai 1 sono Gaia e Alessia del Friuli Venezia Giulia. La coppia gioca con il pacco numero 2. In tanti sui social si sono scatenati in commento comparando le due bellissime ragazze alle gemelle di Shining, il noto film horror. D'altronde l'immagine di loro due bambine, mano nella mano, strette in un corridoio che presto verrà invaso dal sangue, è rimasta nella storia del cinema.

Altri telespettatori però commentano: "Che belle le gemelle! Sembrano uscite da un quadro rinascimentale!". Insomma, le due hanno letteralmente conquistato il pubblico. Gaia e Alessia non sono però molto fortunate. Almeno nel gioco. Nel giro di poco eliminano il pacco da 300 mila euro. Un dettaglio non passato inosservato agli attenti fan del programma condotto da Stefano De Martino. Questi ultimi hanno infatti visto che "è la seconda sera consecutiva che capita", "Assurdo...per due sere consecutive 300k".