Otto e Mezzo, Italo Bocchino: "Rep e Stampa in vendita, se le avesse comprate Soros?"

A Otto e Mezzo si parla della possibile vendita di Repubblica e La Stampa a un imprenditore greco. A riguardo - ricorda Lilli Gruber su La7 - l'opposizione chiede al governo di riferire in aula, ma Giorgia Meloni che interesse ha? "La Meloni e governo non hanno interesse - mette subito le mani avanti Italo Bocchino -, è un'operazione di libero mercato. Se poi l'acquirente o il venditore chiamano il premier o il presidente della Repubblica... È stato Elkann a vendere. Il golden power esisterebbe solo se fosse extra Ue... Facciamo tanti elogi all'Ue e poi...".

E a chi contesta che il possibile nuovo acquirente è vicino alla destra di Trump, Bocchino ricorda: "Non è che Elkann fosse un militante di sinistra. Se lo avesse comprato Soros sarebbe la stessa cosa?". Domanda a cui gli ospiti del programma, tra cui il direttore de La Stampa, non rispondono.