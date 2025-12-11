Jannik Sinner, Vagnozzi e il messaggio a Donnarumma: in spiaggia...

Tra un allenamento e l’altro, però, non mancano i momenti di relax. Alcuni scatti circolati sui social mostrano Sinner in versione più spensierata, impegnato in una partitella a calcio sulla spiaggia insieme ai suoi allenatori, Darren Cahill e Simone Vagnozzi .

Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti dopo essersi concesso qualche giorno di pausa ad Abu Dhabi, dove ha assistito all’ultima gara stagionale di Formula 1. Concluso il suo 2025 con il trionfo alle Nitto ATP Finals di Torino, il numero due del ranking mondiale sta svolgendo la preparazione invernale a Dubai insieme al suo staff, con l’obiettivo di arrivare pronto ai primi appuntamenti della nuova stagione.

L’Atp ci è ricascata. Dopo mesi di tensioni sotterranee e decisioni controverse, l’associazione dei p...

E proprio Vagnozzi ha infiammato i social grazie a una parata spettacolare immortalata in una foto che ha rapidamente fatto il giro del web. L’allenatore abruzzese ha poi condiviso l’immagine nelle sue storie Instagram, taggando il portiere del Manchester City e della Nazionale, Gigio Donnarumma, il quale per inciso è un grande amico di Sinner.