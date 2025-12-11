Giorgia Meloni riceve il Premio Thatcher

Libero logo
giovedì 11 dicembre 2025
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni la protagonista più attesa della prima edizione dei Margaret Thatcher Awards, in programma all'Acquario Romano nel centesimo anniversario della nascita della premier britannica a cui il riconoscimento è dedicato. L'iniziativa è stata promossa da New Direction - The Foundation for European Conservatism, il think tank della famiglia dei Conservatori europei con sede a Bruxelles e presieduto dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini. Lo scopo? Premiare figure che, secondo gli organizzatori, hanno contribuito a interpretare, promuovere e rafforzare i valori del pensiero conservatore. Tra i premiati proprio Meloni. Alla serata partecipano numerose figure istituzionali europee e italiane. Oltre a Procaccini, presenti il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il co-presidente del gruppo Ecr Patryk Jaki, il vicepresidente del Parlamento europeo Roberts Zīle e la vicepresidente dell'Eurocamera Antonella Sberna, insieme a ministri e sottosegretari del governo italiano, a vari eurodeputati e al capo delegazione di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. 

