L'Eredità, Marcello travolto dagli insulti: "Raccomandato", il sospetto

Alla Ghigliottina? Marcello. Il concorrente de l'Eredità, già campione da diverse puntate, ha scatenato la reazione sui social. A molti telespettatori di Rai 1 non va giù il fatto che l'uomo si confermi ancora una volta. "Scusate, ma io di Marcello sono veramente piena Sei bravo, ok, ma bastaaaa", si legge su X. E ancora: "Ma fino a quando dobbiamo vedere a Marcello?".

E c'è anche chi se la prende con il programma condotto da Marco Liorni: "Vergognosamente pilotata. In questo periodo a favore di tal Marcello. Non fanno che rendere odiosa, sia la trasmissione che il presentatore troppo fan del concorrente 'raccomandato'. Si finisce per tifare contro il 'protetto' di turno", "questo gioco sta diventando vergognosamente stancante! Bisogna fare le stesse domande ad entrambi i concorrenti!!! E basta!!!", "Basta basta basta Marcello...pietà". Ma c'è anche chi prende le sue difese: "Beh, gli invidiosi e frustrati esistono da sempre".

D'altronde Marcello Memoli è ormai un super campione di questa nuova stagione. Presente da più di 20 puntate consecutive, Marcello ha vinto finora una somma complessiva di 118.750 euro, al momento il montepremi più alto assegnato in questa edizione. Da qui lo sfogo del pubblico che sui social non si trattiene.