Antonio Maria Rinaldi ripesca la gaffe del Partito comunista: "Perciò si intendono bene con il M5s"

Antonio Maria Rinaldi non perde occasione per sbeffeggiare il governo. L'europarlamentare della Lega ripesca una foto datata 25/04/2016. Nell'immagine - poi rilanciata su Twitter - si legge un manifesto del Partito comunista che annuncia la festa per il 29, 20, 31 e 32 agosto. Peccato però che il 32 agosto nel calendario non esista. Immediato il commento di Rinaldi: "Comunque da allora è cambiato poco perciò s’intendono ora bene con il 5S!". Come dargli torto, il Movimento 5 Stelle è leader per eccellenza di gaffe.

Numerosi i commenti piombati in calce al post del leghista. Tra i più leggeri? "Questa la dice lunga sullo stato mentale della sx probabilmente con una sentenza ad oc della magistratura hanno aggiunto un giorno al calendario loro possono tutto....".

