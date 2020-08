Rocco Casalino, bomba di Dagospia sull'ex: "Cosa l'ha incoraggiato a fare"

31 agosto 2020 a

Dagospia torna a parlare dell'ex fidanzato di Rocco Casalino, il cubano Jose Carlos Alvarez finito nella bufera per la controversa storia di trading online. "L'ingegnere del 'Grande Fratello' lo ha fortemente incoraggiato a scomparire dai radar dei media per scivolare nel più totale oblio". Il portavoce del presidente Giuseppe Conte, secondo il sito di Roberto d'Agostino, vuole far dimenticare quanto accaduto e quei 150mila euro sospetti dell'ex, nonché alcuni movimenti, anch'essi sospetti, sulla carta prepagata di Alvarez. "Il neo disoccupato Jose - continua Dago - sarebbe stato avvistato a Milano, zona Sesto Marelli, con alcuni storici amici suoi connazionali". D'altronde non è una novità: tra Casalino e Jose la storia è ufficialmente finita.

