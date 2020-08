Coronavirus, Massimo Galli a Stasera Italia: "Le conseguenze di un'estate sopra le righe le vedremo di più nei prossimi giorni"

31 agosto 2020 a

Massimo Galli, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, delinea uno scenario preoccupante. "Quello che sarà la conseguenza di un'estate, che è stata evidentemente sopra le righe per questo momento da parte di alcuni di coloro che sono andati in vacanza, la vedremo ancora di più nell'arco dei prossimi giorni", esordisce il virologo, nonché direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, in collegamento con Veronica Gentili.

Per l'esperto, infatti, tra una settimana/dieci giorni assisteremo a una netta crescita dei contagi. Chi non si è sottoposto a tampone, una volta tornato da zone sensibili, ha avuto tutto il tempo di stare in mezzo alla gente. Insomma, nuovi casi positivi assicurati.

