Mario Draghi, il retroscena sulla fila di auto blu a casa. "Compleanno anticipato", la manovra politica sospetta

01 settembre 2020 a

a

a

Dagospia lo aveva preannunciato: "Una lunga ed insolita fila di auto blu davanti a casa di Mario Draghi ai Parioli. Un avvenimento più unico che raro per essere un sabato di fine agosto, ma che in realtà potrebbe dire parecchio su quanto stia realmente accadendo ai piani alti della politica. L'ex presidente della Bce ha infatti anticipato i festeggiamenti per i suoi 73 anni che compierà il 3 settembre. Un fatto che ha fatto rizzare le orecchie al Tempo che oggi, 1 settembre scrive: "Già, perché si fa così quando il vip nel giorno del genetliaco vuole brindare lontano dalla città in cui vive: quindi, processione e bacio della pantofola in anticipo sulla data ufficiale. Sempre nel rispetto delle norme anti-Covid".

"Lunga e insolita fila di auto blu a casa di Draghi". Dagospia, uno scenario clamoroso

Un modo come un altro per dire che Draghi potrebbe essere insignito di un ruolo cruciale all'interno del governo? Forse. Ad alimentare la fantasia anche i rumors che lo vedono in testa ai candidati per il post-Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.