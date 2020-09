Coronavirus, il biologo Enrico Bucci: "Il trend delle terapie intensive non mente, tornati a due mesi fa"

01 settembre 2020 a

Guai esultare per un affievolimento dell'emergenza coronavirus. Il biologo Enrico Bucci mette in guardia sul futuro del Paese: "Il 16 agosto - esordisce in un post su Facebook - avevo deciso, scatenando i più diversi mal di pancia, che il trend delle terapie intensive andava segnalato al pubblico. Due settimane dopo, con buona pace di certi critici della rappresentazione grafica, il trend non solo non è migliorato, ma continuando la sua risalita esattamente speculare alla discesa che aveva portato ai minimi della fine di luglio, ci ha rimandato indietro esattamente di 2 mesi, ai valori osservati alla fine di giugno”.

A riprova di questo il docente della Temple University di Philadelphia, Stati Uniti, allega un grafico per poi commentare: "La risposta con ritardo’ delle terapie intensive è iniziata. Sono ancora numeri piccoli, ma la derivata di crescita aumenta; non sottovalutiamo questo segnale”, avverte Bucci per poi concludere: "Reagiamo diminuendo il più possibile le occasioni di infezione”.

