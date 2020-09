Lorella Cuccarini "linciata" per un like su Silvio Berlusconi: "Da cosa deve guarire un asintomatico?"

03 settembre 2020 a

“Scusate ma da cosa deve guarire un asintomatico?”. Questo commento di Claudio Borghi ha scatenato una polemica irreale su Lorella Cuccarini, “colpevole” di aver messo mi piace al pensiero del deputato leghista. Andiamo con ordine: Silvio Berlusconi risulta positivo al coronavirus ma è del tutto asintomatico e non necessita del ricovero in ospedale, nonostante gli 84 anni che compirà a fine mese. Il Cav è in isolamento domiciliare ad Arcore, dove continuerà a lavorare tranquillamente in attesa di negativizzarsi.

Borghi commenta la vicenda in maniera politica, non condividendo gli auguri perché Berlusconi è asintomatico e quindi viene considerato un contagiato, non un malato. Evidentemente la pensa alla stessa maniera la Cuccarini, che però per un semplice mi piace è stata messa alla forca pubblicamente: decine e decine di commenti negativi, tra chi la accusa di essere “negazionista” e chi addirittura esprime piacere per la sua esclusione da La Vita in Diretta. Un’autentica follia, quella scatenata contro Lorella, che tra l’altro non si è neanche esposta direttamente: purtroppo corrono tempi osceni sui social, dove se non segui il pensiero comune sei un personaggio da macellare davanti a tutti.

