Alberto Zangrillo, lo sfregio del professore: "Berlusconi? Incapace di valutare la salute di un 80enne"

Alberto Zangrillo sta subendo critiche piuttosto feroci e prese in giro strumentali dopo la notizia della positività al coronavirus di Silvio Berlusconi. Quest’ultimo è stato ricoverato in via precauzionale all’ospedale San Raffaele di Milano per un principio di polmonite bilaterale: tanti i messaggi di auguri di pronta guarigione indirizzati al Cav, ma anche diversi attacchi al suo medico di fiducia, al quale una certa parte dell’opinione pubblica non perdona l’aver definito il virus “clinicamente morto”. Non vanno però trascurati i fatti: anche su Flavio Briatore era partito il massacro a Zangrillo, salvo poi vedere mister Billionaire lasciare l’ospedale dopo pochi giorni e passare all’isolamento domiciliare, dove attende di negativizzarsi. Lo stesso potrebbe accadere con Berlusconi che, pur essendo quasi 84enne e con patologie pregresse, è in buone condizioni ed è attentamente monitorato. “Profonda indignazione per l’ironia sulla salute di Berlusconi”, ha commentato Nino Cartabellotta, che poi però non ha risparmiato una frecciatina a Zangrillo: “Profonda amarezza per l’incapacità del nostro servizio sanitario di valutare tempestivamente un paziente di 80 anni positivo al Covid”.

