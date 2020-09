Silvio Berlusconi, Nicola Porro denuncia la Perina "ex amichetta di Fini" e gli "str***i che gli stanno augurando il peggio"

04 settembre 2020 a

a

a

“Molti str***i gli stanno augurando quello che potete immaginare”. Nicola Porro apre la sua zuppa quotidiana con la notizia di Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. In un primo momento si pensava che il Cav fosse asintomatico, ma ieri sera è avvenuto il ricovero precauzionale per un principio di polmonite bilaterale. “Va fatto davvero un in bocca al lupo all’ex premier - ha dichiarato il conduttore di Quarta Repubblica - lo ha detto lui stesso nell’intervista con Massimo Giannini su La Stampa che aveva dolori alle ossa e febbre. Stiamo parlando di un signore di 83 anni, quindi è d’obbligo fargli gli auguri di pronta guarigione. Chissà se oggi Flavia Perina si metterà a fare qualche battuta politica sulle condizioni di Berlusconi, anche se sui social ci sono molti st***i che gli stanno augurando il peggio”. Il riferimento di Porro è a quanto scritto l’altro giorno da quella che definisce “l’ex amichetta di Gianfranco Fini”, che aveva criticato duramente il Cav: “Parla di Berlusconi positivo che spiazza le indulgenze negazioniste del mondo leghista e assesta una stoccata alla narrazione no-mask di Salvini. Ci voleva quel genio della Perina per buttarla in polemica politica”.

"Di Maio, Calenda e Zingaretti? Cosa nascondono gli auguri a Berlusconi malato": la scomoda verità di Claudio Cerasa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.