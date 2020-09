Giorgia Meloni asfalta Nicola Zingaretti sul coronavirus: "Ricordati di quell'aperitivo"

05 settembre 2020 a

Nicola Zingaretti oggi si professa paladino della battaglia contro il Covid-19, ma il 27 febbraio dichiarava che "la cosa più importante è riaccendere l'economia". Ma a coglierlo in fallo è Giorgia Meloni su Facebook, parodiando il post su Facebook di Nicola Zingaretti, dopo che il segretario del Pd ha scritto oggi "Il Covid non si nega, si combatte", in una foto che lo ritrae con la mascherina in un post in cui invita i suoi sostenitori a fare lo stesso, cambiando la loro immagine del profilo e sostituendola con una che riporti lo stesso messaggio.

Giorgia Meloni ha così deciso di smascherare, come ricorda l'edizione on line del Giornale, il governatore Zingaretti utilizzando la stessa scritta "il covid non si nega, si combatte", e l'ha sovrapposta allo scatto di Zingaretti durante il famoso aperitivo del 27 febbraio a Milano, dopo il quale, pochi giorni dopo, risultò positivo al Covid. "Il Covid non si nega. Si combatte. Diffondiamo il messaggio contro la follia dei negazionismi", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia nel post.

