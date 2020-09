Luisella Costamagna ad Agorà: "Volevo tornare a fare domande", Polemica contro Mario Giordano?

07 settembre 2020 a

Torna in Rai, Luisella Costamagna e lo fa ad Agorà, quasi da separata in casa. A viale Mazzini non sarebbe andata giù la conduttrice "paracadutata" dall'alto (nello specifico, dal direttore di Raitre Franco Di Mare) in virtù dell'approvazione da parte del Movimento 5 Stelle. Anche perché la Costamagna, pur con trascorsi nella tv pubblica, è da anni una "esterna".

"Ci sono ottimi giornalisti interni in Rai e altrettante professionalità di rilievo esterne - si difende lei in una intervista a TeleSette -. C’è bisogno di entrambi e la valutazione fa fatta sul merito: io sottolineo che ho già lavorato in Rai". "Ritornare in Rai mi fa piacere e per questo ringrazio il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, che ha stima di me". Poi quella che sembra una puntirina a Mario Giordano, che l'aveva voluta come opinionista fissa a Fuori dal coro su Rete4: "Volevo tornare a fare domande e non più a rispondere a quelle che mi venivano poste".

