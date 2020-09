Matteo Renzi beccato in gioielleria, la feroce malizia di Roberto D'Agostino: "Un bel regalo per Agnese?"

07 settembre 2020 a

Roberto D'Agostino, re del gossip, svela tutti i suoi segreti. E a chi gli chiede come nascono i pettegolezzi che hanno reso Dagospia una macchina infernale, replica: "Faccio un esempio. L'altro giorno - spiega in un colloquio con Il Giornale - mi chiamano da piazza San Lorenzo in Lucina: guarda che c'è Matteo Renzi che è entrato nella gioielleria di Pomellato. Ecco, da qui partono le domande". I quesiti che D'Agostino si pone sono i più comuni: "Che è andato a fare? È andato a comprare un bel regalo alla dolce Agnese?", spiega. Insomma, la tattica perfetta per scatenare il sospetto.

Forse. In ogni caso tutto ciò che riguarda "un uomo di potere riguarda tutti" ed ecco perché riguarda anche Dagospia. Ma D'Agostino ha anche un altro trucco per far infuriare i famosissimi: "Le foto io le scelgo brutte, così si incavolano. Sapessi quanti mi chiamano per chiedere: ti posso mandare una mia foto ufficiale?". Poi il paradosso, "scrivi che rubano e non si fanno manco sentire".

