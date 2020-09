Rocco Casalino, Dagospia: con Josè non è finita. "Sull'aereo, davanti agli altri passeggeri...", sconcertante

01 settembre 2020 a

Ufficialmente Rocco Casalino ha lasciato il cubano Jose Carlos Alvarez, finito nella bufera per la controversa storia di trading online. Ma secondo il flash di Dagospia i due non solo si frequentano ancora, ma sono anche molto intimi: “Ieri sera erano insieme su volo Brindisi-Roma, atterrato con molte perturbazioni causa maltempo alle 20.30, in modalità sbaciucchio davanti agli occhi dei passeggeri”. Tra l’altro proprio il sito di Roberto D’Agostino qualche giorno fa aveva lanciato l’indiscrezione su Casalino che avrebbe “fortemente incoraggiato” il compagno cubano a scomparire dai radar dei media per scivolare nell’oblio. Il portavoce del premier Giuseppe Conte vuole far dimenticare quanto accaduto a quei 150mila euro sospetti dell’ex, nonché alcuni movimenti sospetti sulla carta prepagata di Alvarez. Ora arriva un nuovo aggiornamento: i due non solo non si sono lasciati, ma sembrano più uniti che mai.

