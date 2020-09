Willy Monteiro Duarte, Salvini: "Ragazzo d'oro ucciso da esseri disumani". Anche Balotelli mette un "like"

07 settembre 2020 a

Il caso di Willy Monteiro Duarte, massacrato a calci e pugni da un branco di 4 energumeni a Colleferro, solo per aver cercato di difendere un amico, ha sconvolto l'Italia. Tutti i politici, di ogni colore, si sono stretti intorno alla famiglia del giovanissimo e per una volta tutto il Paese è sembrato unito, per davvero.

La prova? Il post di Matteo Salvini sulla tragedia ha ottenuto su Twitter il "like", cioè l'approvazione anche di Mario Balotelli, il calciatore mai tenero in passato con il leader della Lega (e l'antipatia era ricambiata anche dal milanista Salvini). Willy, scrive l'ex ministro degli Interni, "era un ragazzo d'oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua amata Roma. È morto per un gesto di altruismo. Picchiato con ferocia da esseri disumani, ucciso per aver difeso un amico". E per una volta anche SuperMario, in silenzio, annuisce.

