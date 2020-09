Silvio Berlusconi e Marina positivi al coronavirus, Pregliasco: "Perché i tamponi per 72 ore possono sbagliare"

08 settembre 2020 a

a

a

Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi e la figlia Marina si erano sottoposti a tamponi, tutti negativi. Poi la notizia della positività al coronavirus prima dell'ex premier poi della presidente di Fininvest. Il primo è ricoverato al San Raffaele, sotto terapia. La seconda è in isolamento domiciliare, in buone condizioni e sta continuando a lavorare, proprio come durante il lockdown.

"Anche Marina ha il coronavirus", conferme dal Gruppo: ecco le sue condizioni

La domanda che molti si fanno, a questo punto, è se ci si possa davvero fidare del tampone, considerato oggi il test più attendibile. "Si tratta - spiega il virologo Fabrizio Pregliasco al Corriere della Sera - di una fotografia di un istante che dà in qualche caso una falsa sicurezza. Si è negativi oggi, ma positivi domani". Secondo gli studi sul Covid, nei primi tre giorni dopo l'esposizione al contagio c'è un'alta probabilità che il test sia negativo, questo perché, sottolinea Pregliasco, "il virus magari è presente nell'organismo ma comincia a replicarsi a diverse velocità anche in base alla risposta anticorpale del singolo e il test non lo rileva subito". Il momento più opportuno per sottoporsi al tampone è "dopo 72 ore dalla presunta esposizione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.