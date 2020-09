Beppe Grillo aggredisce Francesco Selvi, Gad Lerner: "Per una volta si mostri umile e chieda scusa invece di fingere"

08 settembre 2020 a

a

a

Per una volta Gad Lerner la dice giusta. La firma del Fatto ha commentato l'aggressione di cui si è macchiato il fondatore del Movimento 5 Stelle. Inutile dire che non ci è andato leggero: "L'aggressione di Beppe Grillo al giornalista Francesco Selvi di Rete Quattro conferma che dalla violenza verbale alla violenza fisica il passaggio è breve. Grillo è un uomo di potere. Se per una volta si mostrasse abbastanza umile da chiedere scusa senza fingere di fare lo spiritoso?".

"Musumeci fascista". La vergogna di Lerner. Migranti in Sicilia, Gad fuori controllo. Il governatore lo zittisce: "Sai chi è il razzista?"

Proprio così, l'ex comico infatti non ha proferito parola su quanto accaduto mentre Selvi, per un semplice servizio dalla spiaggia di Livorno, ha subito cinque giorni di prognosi: "Dopo essermi qualificato ho fatto alcune domande di politica al signor Grillo con il cellulare acceso. Grillo prima ha cercato di portarmi via il cellulare poi dopo avermi spruzzato addosso del liquido igienizzante mi ha spinto con forza facendomi cadere indietro da una scala che collega lo stabilimento alla spiaggia" ha raccontato il giornalista tv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.