Paolo Del Debbio contro il governo: "La potenza di fuoco ha le polveri fradice, le misure per lenire il lockdown sono tuttora non erogate"

Paolo Del Debbio non nasconde il proprio dissenso nei confronti del governo. O meglio, il conduttore di Dritto e Rovescio, programma di Rete Quattro, non può fare a meno di criticare l'operato giallorosso. "Risorse spese male, norme scritte peggio - esordisce in un post rilanciato dalla pagina ufficiale della Lega -, criteri discutibili e ritardi burocratici. Risultato: la maggior parte delle misure pensate per lenire le ferite del lockdown sono tuttora non erogate. La 'potenza di fuoco' ha le polveri fradice".

Uno sfogo, quello del giornalista, che arriva dopo l'amara osservazione di mesi fa: "Gli interventi del Governo sono stati tutti inefficaci - dichiarava senza mezzi termini in piena emergenza -. Non ce n'è stato uno capace di funzionare. Ma come cazz*** fai a fare un provvedimento adeguato ad affrontare la crisi del settore se non ascolti i diretti interessati! Queste dichiarazioni, 400 miliardi, il bazooka, il bazooka di cosa? Perché per ora si è sentito solo il rinculo del bazooka". A distanza di giorni, l'opinione di Del Debbio - e non solo - non è cambiata di una virgola.

