Coronavirus, David e Victoria Beckham positivi: festa maledetta a Los Angeles

Sono positivi al coronavirus. Anche loro, come tanti vip sparsi per il mondo. La spifferata arriva dal The Sun: una questione segreta, privata, che coinvolte l’ex calciatore e l’ex Spice Girls. I Beckham avrebbero contratto il virus in America e altri 11 membri della famiglia sarebbero positivi al Covid. Sempre secondo il The Sun anche alcuni membri del Club Internacional de Fútbol Miami, il team di calcio fondato da Beckham, sarebbero risultati positivi.

