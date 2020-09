Matteo Salvini a Fuori dal coro: "Il bacio con Francesca Verdini? Cosa mi ha sconcertato su Fatto e Repubblica"

08 settembre 2020 a

a

a

Anche Mario Giordano torna sul bacio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini al Lido di Venezia in occasione della visita del leader della Lega alla Mostra del cinema, e soprattutto il clamoroso e immotivato polverone mediatico sollevato dall'"evento".

Salvini e la Verdini, bacio e red carpet a Venezia. Orgoglio Lega: cos'ha sulla mascherina Matteo | Guarda

In collegamento con la prima puntata della nuova stagione di Fuori dal coro c'è proprio Salvini, che commenta ironico: "La cosa che mi ha sconcertato è che per due giorni su alcuni giornali, penso a Repubblica o al Fatto quotidiano, hanno commentando il bacio alla mia fidanzata dicendo chissà quale significato politico avrà quel bacio. Si tratta di un bacio, non so cosa facciano loro con le loro mogli e le loro fidanzate, da noi si usa così...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.