Matteo Salvini e Francesca Verdini, bacio e red carpet a Venezia. Il dettaglio politico: cos'ha sulla mascherina il leghista

04 settembre 2020 a

a

a

Arrivo al Lido di Venezia da autentiche star per Matteo Salvini e Francesca Verdini. Il bacio in motoscafo e la sfilata d'ordinanza sul red carpet per la 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, sia pure in versione "coronavirus" e quindi molto meno glamour del solito. Ma il leader della Lega non hanno rinunciato all'eleganza che impone l'evento mondano: Salvini in un inedito smoking nero con farfallino, lei bellissima in un tailleur con pantalone da sera e décolleté un po' più estrose ai piedi. Per l'ex ministro degli Interni le felpe sono ormai un lontano ricordo, anche nei comizi di tutti i giorni in giro per l'Italia. Ma una nota politica non poteva mancare nemmeno in Laguna: Salvini ha sfoggiato un mascherina rossa con il Leone d'oro di San Marco in bella evidenza. Omaggio a Venezia, certo, ma anche alla Liga veneta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.