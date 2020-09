Costantino Della Gherardesca durissimo contro Beppe Severgnini: "Anziana lesbica canadese che si spaccia per liberale"

11 settembre 2020 a

Una inattesa e roboante fucilata che agita la Rai, almeno secondo quanto riportato da Dagospia. Ad aprire il fuoco è Costantino Della Gherardesca, il bersaglio Beppe Severgini. Quest'ultimo, infatti, si è prodotto nella sua ultima bislacca teoria: "Dobbiamo rompere il silenzio sulla piaga della cocaina", questo il titolo di un suo articolo. Nel pregiatissimo testo, Severgnini si chiede: "Perché non rendere pubblica l'identità del consumatore abituale? Non si tratta di crudeltà ma di autodifesa". Parole che hanno scatenato Costantino Della Gherardesca, che distrugge Severgnini con un cinguettio di rara ferocia: "C'è un'anziana lesbica canadese che, dopo essersi spacciata come liberale per anni, ora vuole le liste di proscrizione con i nomi di chi ha mai fatto uso di stupefacenti". Parole pesantissime che, come rivela Dagospia, sarebbero state accolte con "stupore" a Viale Mazzini e dintorni.

